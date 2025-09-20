Скончался оператор-постановщик «Собачьего сердца» Юрий Шайгарданов

Шайгарданов работал с такими режиссерами, как Иосиф Хейфиц, Владимир Бортко, Дмитрий Месхиев, Семен Аранович, Валерий Тодоровский, Вадим Абдрашитов, Петр Тодоровский и Андрей Смирнов. Среди наиболее известных работ оператора — фильмы «Собачье сердце», «Страна глухих», «Магнитные бури», «Год собаки», «Жила-была одна баба» и «Француз». В 1993 году Юрий Шайгарданов стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров (АРКО).