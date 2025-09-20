Скончался оператор-постановщик «Собачьего сердца» Юрий Шайгарданов

Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор Юрий Шайгарданов.
Скончался Заслуженный деятель искусств России, кинооператор и член Союза кинематографистов РФ Юрий Шайгарданов. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Ему было 71 год.
«Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор Юрий Шайгарданов», — передает пресс-служба Союза. Юрий Шайгарданов был известен как один из ведущих операторов-постановщиков киностудии «Ленфильм» и принимал участие в создании многих знаковых отечественных фильмов.
Шайгарданов работал с такими режиссерами, как Иосиф Хейфиц, Владимир Бортко, Дмитрий Месхиев, Семен Аранович, Валерий Тодоровский, Вадим Абдрашитов, Петр Тодоровский и Андрей Смирнов. Среди наиболее известных работ оператора — фильмы «Собачье сердце», «Страна глухих», «Магнитные бури», «Год собаки», «Жила-была одна баба» и «Француз». В 1993 году Юрий Шайгарданов стал одним из основателей Ассоциации российских кинооператоров (АРКО).
Коллеги отмечают, что Шайгарданов обладал не только выдающимся профессионализмом, но и редкой человечностью, благодаря чему пользовался глубоким уважением в профессиональной среде. Союз кинематографистов выразил соболезнования семье, друзьям и ученикам Юрия Ахтямовича.