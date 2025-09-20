Выступление российского певца SHAMAN на «Интервидении» закончилось неожиданно: «Россия уже победила»

Он представил Россию с лирической композицией «Прямо по сердцу». Над его номером работала целая команда. А после выступления фееричного выступления Дронов выступил с неожиданным заявлением и снялся с конкурса. Он попросил жюри не оценивать его номер. «Гостеприимство — неотъемлемая часть души народа России. Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу членов жюри не оценивать мое выступление. Я представляю Россию. А Россия уже победила. Победила тем, что вы сегодня все находитесь у меня в гостях», — заявил певец.