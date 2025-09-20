Ричмонд
Shaman представил Россию в финале конкурса «Интервидение». Видео

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выступил в финале международного музыкального конкурса «Интервидение» на площадке Live Арена в Москве. Артист представил Россию, исполнив песню «Прямо по сердцу», которую написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Shaman выступил на конкурсе под номером «девять».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМеждународный конкурс «Интервидение» начался в Москве: онлайн-трансляция.

«Музыкант выступил в финале конкурса “Интервидение” под девятым номером. Ранее он отмечал, что считает свой порядковый номер счастливым, связав его символизм с празднованием Дня Победы», — уточнил с места событий корреспондент URA.RU.

В жюри конкурса от России входит Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Главным критерием для него является национальная самобытность конкурсного номера, отметил он.

Как сообщало URA.RU ранее, на «Интервидение» выступил один из фаворитов — китайский певец Ван Си. Он исполнил песню на родном языке. А затем спустился в зал, где прошел среди зрителей.