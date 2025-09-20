В Минздраве РФ решили урегулировать получение услуг по ОМС работающими мигрантами

Согласно предложению, мигранты, временно пребывающие и работающие на территории Российской Федерации, получат права в сфере обязательного медицинского страхования. Для реализации этой задачи министерство предлагает наладить обмен данными о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.