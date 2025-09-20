В Минздраве РФ решили урегулировать получение услуг по ОМС работающими мигрантами

Министерство здравоохранения России предложило урегулировать вопрос предоставления медицинских услуг временно работающим в стране иностранным гражданам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующая инициатива содержится в проекте федерального закона, разработанного ведомством, сообщает ТАСС.
Согласно предложению, мигранты, временно пребывающие и работающие на территории Российской Федерации, получат права в сфере обязательного медицинского страхования. Для реализации этой задачи министерство предлагает наладить обмен данными о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
Данная мера направлена на обеспечение правовой определенности и создание четких условий предоставления медицинской помощи иностранным работникам.
Реализация инициативы позволит установить единый порядок доступа временно пребывающих в России мигрантов к услугам системы обязательного медицинского страхования.
