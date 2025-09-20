Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Чехии призвал сбивать российские самолеты в небе стран НАТО

Президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет портал Novinky.

Президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет портал Novinky.

— Я вынужден назвать это крайне безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы, — заявил он.

По его словам, подобные действия существенно усиливают напряженность в Европе. Он считает, что союзники должны дать адекватный ответ, включая военные меры, чтобы отправить сигнал России, передает портал.

В середине августа премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в соцсети X о том, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Украине в 2025 году уже поставлен миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Данная инициатива, запущенная весной 2024 года, предполагает сбор артснарядов для украинской армии в третьих странах с финансовой поддержкой западных государств.

До этого Павел также заявил, что Украине нужно признать потерю территорий ради выживания. По его словам, сейчас Украина, несмотря на поддержку стран Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше