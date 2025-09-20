В Дрогичине пенсионерка поверила мошенникам и «инвестировала в акции» свыше Br30 тыс

Естественно, растущие суммы на ее счету меняли сами мошенники. Лишь когда супруг заметил, что общие накопления пропадают, заподозрил неладное. К тому времени для вложений женщина уже взяла два кредита. Всего за месяц пенсионерка произвела 16 транзакций. Общая сумма ущерба составила более Br30 тыс.