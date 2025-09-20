20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине пенсионерка поверила мошенникам и «инвестировала в акции» свыше Br30 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В Дрогичинский РОВД обратился мужчина с просьбой проверить информацию о брокере, с которым работает его 64-летняя супруга. Правоохранители выяснили, что с пенсионеркой в мессенджере связался неизвестный и предложил инвестировать в акции. Женщина согласилась и стала вкладывать семейные сбережения.
Схема мошенников оказалась стандартной — злоумышленники сообщили потерпевшей логин и пароль от ее личного кабинета, в котором она впоследствии видела ложный доход и продолжала переводить деньги, чтобы увеличить прибыль.
Естественно, растущие суммы на ее счету меняли сами мошенники. Лишь когда супруг заметил, что общие накопления пропадают, заподозрил неладное. К тому времени для вложений женщина уже взяла два кредита. Всего за месяц пенсионерка произвела 16 транзакций. Общая сумма ущерба составила более Br30 тыс.
Правоохранителями ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к данному преступлению.
Милиция призывает не доверять рекламе с обещаниями легкого и быстрого заработка. «Тщательно проверяйте надежность и законность инвестиционных платформ. Не предоставляйте личную и финансовую информацию незнакомым лицам. Не поддавайтесь на давление и уговоры, требующие немедленных финансовых вложений. В случае сомнений обращайтесь за консультацией к специалистам или в правоохранительные органы», — напоминают в милиции. -0-