Лавров высказался по поводу отказа участницы из США от участия в «Интервидении»: политический эффект не нужен

Лавров прокомментировал отказ участницы США выступать на «Интервидении».

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отказ участницы от США от выступления на конкурсе «Интервидение». Он заявил, что РФ не гонится за политическим эффектом.

«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — рассказал Лавров по итогам решения американской вокалистки.

Ранее KP.RU сообщил, что участница из VASSY, которая должна была принять участие в конкурсе «Интервидение», отказалась выходить на сцену. Это произошло по политическим причинам. Девушка не смогла справиться с давлением властей Австралии — страны, уроженкой которой она является. Ее кандидатура была снята с конкурса.

Издание «Комсомольская правда» ведет прямую трасляцию с конкурса «Интервидение».

