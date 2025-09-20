Shaman попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступления и отказался от победы

Заслуженный артист России Ярослав Дронов отказался от оценок.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попросил снять себя с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Он заявил, что по законам гостеприимства не претендует на победу.
«Shaman попросил членов жюри “Интервидения” не оценивать его выступление на конкурсе: по законам гостеприимства он не претендует на победу. По его словам, Россия уже победила», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
Артист представил Россию, исполнив песню «Прямо по сердцу», которую написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Музыкант выступил в финале конкурса «Интервидение» под девятым номером.