Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shaman попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступления и отказался от победы

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попросил снять себя с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Он заявил, что по законам гостеприимства не претендует на победу.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов отказался от оценок.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, попросил снять себя с голосования на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Он заявил, что по законам гостеприимства не претендует на победу.

«Shaman попросил членов жюри “Интервидения” не оценивать его выступление на конкурсе: по законам гостеприимства он не претендует на победу. По его словам, Россия уже победила», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Артист представил Россию, исполнив песню «Прямо по сердцу», которую написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Музыкант выступил в финале конкурса «Интервидение» под девятым номером.