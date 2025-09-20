Посол Мексики рассказал, как ездил на электричках в Подмосковье

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас поделился своими впечатлениями о жизни в Москве. Он отметил, что город привлекает культурными проектами, безопасной обстановкой и удобным общественным транспортом.
— Причем я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах, — отметил дипломат.
Мехиас посетил и другие города России — Оренбург, Екатеринбург и Саратов. Посол отметил, что его знакомство не ограничивается лишь столичной атмосферой, и что повседневная жизнь в этих местах, а также гостеприимство людей, производят на него сильное впечатление. И добавил, что туристам в России может быть сложно без знания языка. Дипломат уже несколько лет изучает русский язык, благодаря чему ему удается хотя бы объясняться, передает РБК.
До этого посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра, известный своими антикоммунистическими настроениями, назвал Москву самым капиталистическим городом из всех, где он бывал с женой. По его словам, он оказался «под сильным впечатлением от города».
В августе американский актер Марк Дакаскос, посетивший Россию в рамках Московской международной недели кино, назвал Москву одним из своих любимых городов.