Посол Мексики рассказал, как ездил на электричках в Подмосковье

Мехиас посетил и другие города России — Оренбург, Екатеринбург и Саратов. Посол отметил, что его знакомство не ограничивается лишь столичной атмосферой, и что повседневная жизнь в этих местах, а также гостеприимство людей, производят на него сильное впечатление. И добавил, что туристам в России может быть сложно без знания языка. Дипломат уже несколько лет изучает русский язык, благодаря чему ему удается хотя бы объясняться, передает РБК.