Певица Vassy снялась с «Интервидения» под давлением властей Австралии

По информации организаторов конкурса, правительство Австралии, гражданкой которой является артистка, направили ей официальную ноту.

Источник: Аргументы и факты

Певице Vassy, которая должна была представлять Соединенные Штаты на «Интервидении», не удалось принять участие в финале конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса», — заявили в пресс-службе конкурса.

Сообщается, что в субботу австралийскими властями была направлена артистке официальная нота.

Организаторы конкурса подчеркнули, что Соединенные Штаты остаются полноправным участником конкурса. Страну представит в составе международного жюри вокалист группы Deep Purple.

Напомним, следить за развитием событий конкурса можно в прямой трансляции на сайте aif.ru.