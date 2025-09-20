Российские школьники победили на международной олимпиаде по экологии

Наша сборная заняла первое место в командном зачете, обойдя команды из Индии, Катара и Джибути. Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил победителей, отметив их глубокие знания и понимание глобальных проблем.
«Наши ученики вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки. Мы гордимся вами! Вы вносите значительный вклад в будущее науки и устойчивого развития, проявляете инициативу и энтузиазм в борьбе за сохранение нашей планеты», — сказал министр.
Кроме командной победы, российские школьники завоевали пять личных наград. Две золотые медали у Софии Салангиной из Уфы и Эмилии Гимаевой. Никита Юнисов получил серебро, а бронза — у Милены Ивановой и Полины Егоровой.
Ранее на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), проходившей в Китае, российские старшеклассники показали выдающиеся результаты, завоевав шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Завоевав восемь наград в честной борьбе, российские школьники подтвердили высочайший уровень своей подготовки. Этот успех — прямое свидетельство силы национальной научной школы и её ключевой роли в воспитании молодых гениев искусственного интеллекта.