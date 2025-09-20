Российские школьники победили на международной олимпиаде по экологии

Ранее на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), проходившей в Китае, российские старшеклассники показали выдающиеся результаты, завоевав шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Завоевав восемь наград в честной борьбе, российские школьники подтвердили высочайший уровень своей подготовки. Этот успех — прямое свидетельство силы национальной научной школы и её ключевой роли в воспитании молодых гениев искусственного интеллекта.