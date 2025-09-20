От белоруса к белорусу. Какие продукты можно купить на сельхозярмарке в Минске

При сравнении с магазинами выбор в пользу ярмарки еще более очевиден. В ближайшем супермаркете яркую фиолетовую капусту мы нашли за Br9,3, когда на ярмарке можно ухватить за Br6. Баклажан в зависимости от сорта будет стоить от Br5 до Br9, когда на рынке можно отыскать фермерский грунтовой за Br4,9. Охлажденный говяжий фарш в супермаркете можно приобрести за Br22, на ярмарке — за Br15. Томат сорта «Сливка» — один из самых ходовых и доступных, в магазине стоит Br7, а на ярмарке можно купить его всего за Br4.