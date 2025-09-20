От белоруса к белорусу. Какие продукты можно купить на сельхозярмарке в Минске

Сезон традиционных сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске. Жители столицы приходят за большим выбором и ценами, которые ниже, чем в супермаркете. Подобные ярмарки — отличная возможность поддержать отечественного производителя и приобрести свежие и натуральные продукты. Корреспонденты БЕЛТА побывали на площадке около Дворца спорта, оценили предложение на рынке и пообщались с покупателями.
На первом же прилавке нашли все самое вкусное и нужное: яблоки, сливы, ягоды, большое количество овощей — все это, по словам торговцев, поставляют из Березино. «Самая ходовая, как всегда, клубника по Br11, ее берут постоянно», — поделилась продавец Александра Жолуд. Кстати, в супермаркетах фермерскую клубнику отыскали не дешевле, чем за Br19, — разница почти в два раза.
Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная рассказала, что основной ассортимент — плодоовощная продукция.
«Сельскохозяйственная ярмарка организуется для того, чтобы люди имели возможность закупиться отечественными свежими овощами и сопутствующими товарами: мясной продукцией, колбасными изделиями, рыбной и мясной продукцией», — отметила она.
Елена Нагорная также заметила, что ассортимент на ярмарке такой же, как на обычном рынке, но часто можно найти цену ниже. Этому есть объяснение.
«На рынке любой субъект для участия оплачивает торговое место, что может влиять на стоимость продукции. В свою очередь, в течение ярмарки цена более-менее выравнивается. В течение нескольких первых часов можно увидеть картофель по Br0,9. Мы уже проанализировали цены на других ярмарках — средняя цена составила от Br1 до Br2. Здесь же все ниже. Яблоки по стоимости примерно от Br3 до Br7. Цена очень разбросана, но каждое физлицо определяет стоимость в зависимости от сорта», — подчеркнула она.
Решили проверить цены и сравнить их со стоимостью на Комаровском рынке. Нашли свежие огурцы по Br5,5, когда на ярмарке можно приобрести по Br3 и Br4,1. Сало тоже значительно дешевле: Br23 на ярмарке против Br29,5 на рынке.
При сравнении с магазинами выбор в пользу ярмарки еще более очевиден. В ближайшем супермаркете яркую фиолетовую капусту мы нашли за Br9,3, когда на ярмарке можно ухватить за Br6. Баклажан в зависимости от сорта будет стоить от Br5 до Br9, когда на рынке можно отыскать фермерский грунтовой за Br4,9. Охлажденный говяжий фарш в супермаркете можно приобрести за Br22, на ярмарке — за Br15. Томат сорта «Сливка» — один из самых ходовых и доступных, в магазине стоит Br7, а на ярмарке можно купить его всего за Br4.
В конце ряда специально для покупателя могут выловить свежего карпа или щуку — живую рыбу упаковывают прямо из воды и отдают за Br8/кг.
Посетитель Павел Войтик каждый год ждет ярмарку с нетерпением. «Не было случая, чтобы я пропустил ярмарку. Сидеть дома — скучно, а здесь много людей, с которыми можно пообщаться. У меня есть своя дача, я многое выращиваю сам: помидор, перец и все для борща. Здесь нахожу то, что удобно для меня. Хочу купить свежую рыбу, а еще в этом году не садил капусту — планирую поискать ее в кочанах», — отметил посетитель.
Гостья ярмарки Мария Шатрун отметила большое разнообразие продуктов и поблагодарила фермеров.
«Белорусы — работящий народ, за что им огромное спасибо! Купила говядины, сделаю из нее тушенку, другой кусочек немного посушу. Взяла картофеля и яблок для себя и детей. Внешне все настолько аппетитно! Мясо здесь очень дешевое — приобрела по Br12», — поделилась женщина.
На месте работают волонтеры БРСМ, которые помогут с сумками инвалидам и одиноким пожилым людям. Определенным категориям граждан, среди них — ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам 1-й, 2-й группы — продукцию доставляют на дом. Куратор волонтеров Алла Михеева рассказала, что для этого нужно записать ФИО человека и место доставки.
