Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении»

Shaman отметил, что счастлив находиться на этой сцене в окружении по-настоящему талантливых людей из разных стран всего мира. «Удивительная особенность “Интервидения” заключается в том, что что здесь берегут и ценят традиции и культуру каждой страны», — сказал он. -0-