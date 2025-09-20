20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) попросил жюри не оценивать его выступление на «Интервидении», передает БЕЛТА.
«Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление», — сказал Shaman.
Неожиданное для всех заявление артист сделал сразу после своего конкурсного выступления.
«Сегодня мы проводим этот конкурс впервые. Но у него уже есть предыстория. А Россия выступает гостеприимной хозяйкой», — сказал он.
Shaman отметил, что счастлив находиться на этой сцене в окружении по-настоящему талантливых людей из разных стран всего мира. «Удивительная особенность “Интервидения” заключается в том, что что здесь берегут и ценят традиции и культуру каждой страны», — сказал он. -0-
Фото Татьяны Матусевич.