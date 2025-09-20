Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Артист не хочет претендовать на победу.
— Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление, — приводит его слова ТАСС.
SHAMAN выступает на «Интервидении» под девятым номером. Открыла конкурс представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определили в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутили барабан, выбирали кружку и наливали в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» стала журналистка и телеведущая Яна Чурикова.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» стартовал на Live Арене вечером 20 сентября. Позже стало известно, что представительницу Соединенных Штатов Америки, певицу Vassy дисквалифицировали из музыкального конкурса.
До этого в столице прошла церемония жеребьевки участников конкурса. В рамках мероприятия определялся порядок, в котором певцы будут выступать в финале. «Вечерняя Москва» собрала самых ярких конкурсантов.