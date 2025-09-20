Ричмонд
SHAMAN попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Артист не хочет претендовать на победу.

— Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление, — приводит его слова ТАСС.

SHAMAN выступает на «Интервидении» под девятым номером. Открыла конкурс представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определили в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутили барабан, выбирали кружку и наливали в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» стала журналистка и телеведущая Яна Чурикова.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» стартовал на Live Арене вечером 20 сентября. Позже стало известно, что представительницу Соединенных Штатов Америки, певицу Vassy дисквалифицировали из музыкального конкурса.

До этого в столице прошла церемония жеребьевки участников конкурса. В рамках мероприятия определялся порядок, в котором певцы будут выступать в финале. «Вечерняя Москва» собрала самых ярких конкурсантов.