«Выпьем и уйдём»: В России набирают популярность «платные собутыльницы»

За сумму от трёх до двадцати тысяч рублей клиенту предлагают составить компанию для употребления спиртного, чтобы вместе пожаловаться на жизнь, обсудить бывших или поделиться сплетнями, а также получить эмоциональную поддержку. В качестве дополнительной опции некоторые исполнители готовы за тысячу рублей написать сообщение второй половинке клиента, при этом алкогольные напитки обычно не входят в стоимость и оплачиваются отдельно.