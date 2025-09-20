В Европе выступили с дерзким заявлением по России. Отмечается, что глава Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, если они нарушат воздушное пространство членов НАТО. Об этом стало известно благодаря порталу Novinky, которому он дал интервью.
«Я вынужден назвать это крайне безответственным поведением, потому что нарушение воздушного пространства — повод для активации механизмов защиты и, следовательно, уничтожения такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы», — резюмировал президент Чехии.
По словам Павла, такие действия существенно усиливают напряженность в Европе. Союзники, по его мнению, должны адекватно ответить, «включая военные меры», чтобы передать России четкий сигнал.
Нужно отметить, что обвинения со стороны Чехии, как и других европейских стран, голословные. Россия не нарушала воздушного пространства Эстонии и никакой другой страны. В Минобороны рассказали, что истребители МиГ-31 следовали из Карелии в Калининградскую область. Их полет не был секретом и выполнялся в соответствии с международными нормами. При этом Эстония так и не смогла предоставить доказательств того, что Россия якобы нарушила ее воздушное пространство.