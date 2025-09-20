В Европе выступили с дерзким заявлением по России: Чехия хочет сбивать российские самолеты

Нужно отметить, что обвинения со стороны Чехии, как и других европейских стран, голословные. Россия не нарушала воздушного пространства Эстонии и никакой другой страны. В Минобороны рассказали, что истребители МиГ-31 следовали из Карелии в Калининградскую область. Их полет не был секретом и выполнялся в соответствии с международными нормами. При этом Эстония так и не смогла предоставить доказательств того, что Россия якобы нарушила ее воздушное пространство.