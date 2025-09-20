В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Раннее канадская рок-группа Miners & Sons записала своё имя в Книгу рекордов Гиннесса после выступления на самой большой глубине. Концерт состоялся в шахте на глубине 2400 метров. Таким образом, музыканты превзошли предыдущий рекорд в 1890 метров, который установила группа Shaft Bottom Boys в 2020 году.