В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мировой рекорд в Казахстане. Видео © gov.kz.
Протяжённость каравана составила один километр.
«Казахстан официально получит звание “Самый большой караван верблюдов в мире”. После завершения всех процедур запись станет частью Книги рекордов Гиннесса», — указано в публикации.
Для обеспечения безопасности зрителей и участников использовали силы полиции, пожарных, медиков и ветеринаров. Территорию оборудовали турникетами. Ричард Стэннинг, председатель Книги рекордов Гиннесса, отметил, что он впервые стал свидетелем такой большой вереницы верблюдов.
Прежний мировой рекорд зафиксировали в 2022 году в Китае. Тогда в караване участвовали 365 верблюдов.
Раннее канадская рок-группа Miners & Sons записала своё имя в Книгу рекордов Гиннесса после выступления на самой большой глубине. Концерт состоялся в шахте на глубине 2400 метров. Таким образом, музыканты превзошли предыдущий рекорд в 1890 метров, который установила группа Shaft Bottom Boys в 2020 году.