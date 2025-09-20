Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане караван из тысячи верблюдов попал в Книгу рекордов Гиннесса

Караван из тысячи верблюдов прошёл по степному маршруту в Казахстане. Эта вереница стала крупнейшей в мире и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает государственное агентство «Казинформ».

Источник: Life.ru

Мировой рекорд в Казахстане. Видео © gov.kz.

Протяжённость каравана составила один километр.

«Казахстан официально получит звание “Самый большой караван верблюдов в мире”. После завершения всех процедур запись станет частью Книги рекордов Гиннесса», — указано в публикации.

Для обеспечения безопасности зрителей и участников использовали силы полиции, пожарных, медиков и ветеринаров. Территорию оборудовали турникетами. Ричард Стэннинг, председатель Книги рекордов Гиннесса, отметил, что он впервые стал свидетелем такой большой вереницы верблюдов.

Прежний мировой рекорд зафиксировали в 2022 году в Китае. Тогда в караване участвовали 365 верблюдов.

Раннее канадская рок-группа Miners & Sons записала своё имя в Книгу рекордов Гиннесса после выступления на самой большой глубине. Концерт состоялся в шахте на глубине 2400 метров. Таким образом, музыканты превзошли предыдущий рекорд в 1890 метров, который установила группа Shaft Bottom Boys в 2020 году.