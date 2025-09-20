Китайский певец Ван Си после выступления на «Интервидении»: от активности зрителей я даже переволновался

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. После своего выступление участник международного музыкального конкурса «Интервидение» из Китая рассказал журналистам, что активность зрителей была настолько сильная, что он переволновался, передает корреспондент БЕЛТА.
Ван Си рассказал, что во время его выступления зрители были очень активны. «Они очень активно двигались сразу после первого слова. Поэтому я даже переволновался и поменял микрофон с правой руки на левую», — поделился он.
Певец отметил, что ему самому очень понравился номер первой исполнительницы Сулемы Иглесиас Саласар из Кубы. «Он такой очень веселый, радостный», — отметил Ван Си. А также добавил, что очень хотел посмотреть номер Shamana, но у него это не вышло.
В то же время Ван Си рад тому, что смог показать свою культуру на такой большой сцене.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» проходит на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками стали представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
Фото Татьяны Матусевич.