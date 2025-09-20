Священник РПЦ рассказал, идут ли души к воссоединению после смерти

Православный священник Александр Овчаренко рассказал, воссоединяются ли души близких после смерти. По его словам, такая встреча возможна, но она зависит от того, обретает ли человек вечную жизнь.
Священник уточнил, что это воссоединение не следует воспринимать буквально — все происходит по воле Бога и выходит за рамки привычного понимания. Он подчеркнул, что разлука с близкими не означает полного разрыва связи, а скорее является надеждой на новую встречу. Сам смысл прощания — простить друг друга.
Отец Александр также напомнил о значимости прощения и избавления от обид при жизни, так как искреннее покаяние и прощение очищают душу, открывая путь к воссоединению в вечности, передает «МедиаПоток».
Ранее в РПЦ объяснили, как воспринимать сны, в которых приходят умершие, и можно ли с ними разговаривать. В Священном писании есть упоминания о снах и умерших, но нигде не встречается указание или свидетельство, что такие явления — это норма, а не особое чудо.
Священник Альвиан Тхелидзе напомнил, что во время ектений — специальных молитвенных прошений — люди могут просить о христианском завершении жизни, включая безболезненность и мирный уход из этого мира. По его словам, такие молитвы не противоречат учению Церкви.