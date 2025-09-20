Священник РПЦ рассказал, идут ли души к воссоединению после смерти

Ранее в РПЦ объяснили, как воспринимать сны, в которых приходят умершие, и можно ли с ними разговаривать. В Священном писании есть упоминания о снах и умерших, но нигде не встречается указание или свидетельство, что такие явления — это норма, а не особое чудо.