SHAMAN попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление

Российский певец SHAMAN обратился к жюри «Интервидения» с просьбой не оценивать его выступление в финале конкурса.
«Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление», — заявил певец.
Он напомнил, что представляет на «Интервидении» РФ, и отметил, что страна уже победила, собрав у себя в гостях участников конкурса.
Ранее стало известно, что певица Vassy снялась с «Интервидения» под давлением властей Австралии.
Напомним, следить за развитием событий конкурса можно в прямой трансляции на сайте aif.ru.