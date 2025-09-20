Ричмонд
SHAMAN попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление

По словам артиста, по законам гостеприимства он не имеет права претендовать на победу в конкурсе.

Источник: Аргументы и факты

Российский певец SHAMAN обратился к жюри «Интервидения» с просьбой не оценивать его выступление в финале конкурса.

«Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление», — заявил певец.

Он напомнил, что представляет на «Интервидении» РФ, и отметил, что страна уже победила, собрав у себя в гостях участников конкурса.

Ранее стало известно, что певица Vassy снялась с «Интервидения» под давлением властей Австралии.

Напомним, следить за развитием событий конкурса можно в прямой трансляции на сайте aif.ru.