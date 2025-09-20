В Германии обозначили, куда летели сбитые БПЛА над Польшей. Отмечается, что их целью мог быть аэропорт. Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.
В ночь на 10 сентября в Польше были сбиты по меньшей мере пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предполагается, что они направлялись к логистическому центру и аэропорту города Жешув, говорится в тексте издания.
Источники сообщили, что беспилотники якобы проникли в республику через Белоруссию. Их нейтрализовали нидерландские истребители F-35.
Нужно отметить, что Польша сразу же голословно, следуя политике русофобии, обвинила в атаке Россию. Но при этом власти Варшавы могли ограничиться только субъективными выводами, они не предоставили никаких доказательств того, что сбитые дроны принадлежали именно России. В Кремле дерзкие заявления Польши не оставили без ответа, там заявили, что в «истерике Варшавы» не увидели ничего нового. Польша продолжает соответствовать методичке Запада, обвиняя во всех бедах Россию абсолютно бездоказательно.