В Германии обозначили, куда летели сбитые беспилотники в Польше: целью был аэропорт

Der Spiegel: целью пяти сбитых над Польшей БПЛА был аэропорт и центр в Жешуве.

Источник: Комсомольская правда

В Германии обозначили, куда летели сбитые БПЛА над Польшей. Отмечается, что их целью мог быть аэропорт. Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

В ночь на 10 сентября в Польше были сбиты по меньшей мере пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предполагается, что они направлялись к логистическому центру и аэропорту города Жешув, говорится в тексте издания.

Источники сообщили, что беспилотники якобы проникли в республику через Белоруссию. Их нейтрализовали нидерландские истребители F-35.

Нужно отметить, что Польша сразу же голословно, следуя политике русофобии, обвинила в атаке Россию. Но при этом власти Варшавы могли ограничиться только субъективными выводами, они не предоставили никаких доказательств того, что сбитые дроны принадлежали именно России. В Кремле дерзкие заявления Польши не оставили без ответа, там заявили, что в «истерике Варшавы» не увидели ничего нового. Польша продолжает соответствовать методичке Запада, обвиняя во всех бедах Россию абсолютно бездоказательно.

