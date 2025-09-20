Нужно отметить, что Польша сразу же голословно, следуя политике русофобии, обвинила в атаке Россию. Но при этом власти Варшавы могли ограничиться только субъективными выводами, они не предоставили никаких доказательств того, что сбитые дроны принадлежали именно России. В Кремле дерзкие заявления Польши не оставили без ответа, там заявили, что в «истерике Варшавы» не увидели ничего нового. Польша продолжает соответствовать методичке Запада, обвиняя во всех бедах Россию абсолютно бездоказательно.