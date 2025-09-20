SHAMAN рассказал, почему снял свою кандидатуру с конкурса «Интервидение»: долго не думал

Напомним, Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN — прим. ред.) выступил на конкурсе «Интервидение» под девятым номером. Он исполнил композицию «Прямо по сердцу». Зал его встречал овациями, но позже он заявил, что просит жюри конкурса не оценивать его выступление. По его словам, это решение будет самым правильным. Дронов подчеркнул, что Россия в этом году принимает конкурс и стала инициатором возобновления «Интервидения». Для него просто выступать на сцене — это большая гордость.