SHAMAN рассказал, почему снял свою кандидатуру с конкурса «Интервидение»: долго не думал

Российский певец SHAMAN рассказал, почему снял свою кандидатуру с конкурса «Интервидение». Оказалось, что он долго не думал, решение далось ему очень легко. Об этом российский певец рассказал в ходе беседы с журналистами, которые встречали его у сцены.
«С легкостью», — ответил Дронов на вопрос ведущей о том, как ему далось решение отказаться от возможной победы на конкурсе.
Напомним, Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN — прим. ред.) выступил на конкурсе «Интервидение» под девятым номером. Он исполнил композицию «Прямо по сердцу». Зал его встречал овациями, но позже он заявил, что просит жюри конкурса не оценивать его выступление. По его словам, это решение будет самым правильным. Дронов подчеркнул, что Россия в этом году принимает конкурс и стала инициатором возобновления «Интервидения». Для него просто выступать на сцене — это большая гордость.
Ранее KP.RU сообщил, что продюсер и член жюри от РФ Игорь Матвиенко оценил шансы SHAMAN победить в конкурсе. Музыкальный деятель считал композицию вокалиста достойной.