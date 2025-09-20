Лавров прокомментировал неучастие певицы из Америки VASSY в Интервидении

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал неучастие певицы VASSY из США в конкурсе «Интервидение». Он отметил, что организаторы конкурса не гонятся за политическим эффектом, однако при этом выступают за реализацию идентичности человека в свободных контактах. Таким образом он отреагировал на новость о том, что участница от Соединенных Штатов, имеющая двойное гражданство США и Австралии, снялась с конкурса из-за беспрецедентного давления австралийских властей. Заявление Сергея Лаврова опубликовали организаторы «Интервидения».
«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — подчеркнул глава российского МИД.
Об участии певицы Vassy в конкурсе ранее было объявлено в сентябре. Vassy прославилась тем, что стала первой женщиной, получившей престижную премию EDMA ICON AWARD (2023), а ее композиции становятся хитами с многомиллионными прослушиваниями.
Ранее KP.RU сообщил, что представительница США VASSY не выступит на конкурсе «Интервидение» из-за чрезмерного давления со стороны властей страны, откуда она родом. При этом организаторы отметили, что США остаются полноправными членами жюри конкурса и продолжают выполнять свои обязанности.
На открытии конкурса «Интервидение» Сергей Лавров выступил с приветственной речью. Он рассказал, что поводом для возрождения конкурса стал серьезный спрос на такое культурное событие со стороны государств-участников. Он отметил что Россия получала много запросов от стран БРИКС с идеей создать подобное.
Видеообращение к участникам и гостям музыкального конкурса направил и президент России Владимир Путин. Он пожелал всем конкурсантам удачи и отдельно подчеркнул, что РФ всегда чтит как свои традиции, так и устоявшиеся культурные устои других народов. Также президент напомнил, что РФ всегда остается открытой к сотрудничеству.
Под девятым номером на конкурсе выступал российский певец SHAMAN. Он исполнил композицию «Прямо по сердцу», которая вызвала восхищение зала. А потом поразил всех неожиданным заявлением, что просит жюри не оценивать его выступление. Певец сказал: он представляет Россию, а Россия уже победила тем, что участники конкурса приехали к ней в гости.