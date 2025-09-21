Байкеры закрыли сезон в Петербурге. Масштабно и с нарушениями

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 20 сентября фестиваль мотоГТО собрал не меньше пяти тысяч зрителей. Полицейские обеспечивали общественный порядок и с особым внимание следили за соблюдением правил дорожного движения. И не зря.
Чаще всего мотобратия пренебрегала правилами перевозки пассажиров и управляла незастрахованными мотоциклами. Шестеро решили участвовать в фестивале без мотошлемов, мотоциклы четверых оказались с неисправностями. Еще у двоих водителей не было прав на управление мототехникой, их транспорт увезли на спецстоянку. Также в число нарушений попали езда на незарегистрированных мотоциклах и без предусмотренных ПДД документов.
Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли более шестидесяти нарушений, которые допустили байкеры.