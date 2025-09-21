Байкеры закрыли сезон в Петербурге. Масштабно и с нарушениями

Чаще всего мотобратия пренебрегала правилами перевозки пассажиров и управляла незастрахованными мотоциклами. Шестеро решили участвовать в фестивале без мотошлемов, мотоциклы четверых оказались с неисправностями. Еще у двоих водителей не было прав на управление мототехникой, их транспорт увезли на спецстоянку. Также в число нарушений попали езда на незарегистрированных мотоциклах и без предусмотренных ПДД документов.