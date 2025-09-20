Лавров отреагировал на ситуацию с неучастием певицы Vassy в «Интервидении»

Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на ситуацию с неучастием в финале «Интервидения» певицы Vassy, снявшейся с конкурса под давлением властей Австралии, гражданкой которой она является.
«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — приводит слова министра РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство направило 20 сентября официальную ноту певице Vassy, которая должна была представлять на «Интервидении» США. В связи с этим артистка не смогла участвовать в конкурсе.