«Публика сумасшедшая». Участник из Таджикистана о впечатлениях от выступления

Певец добавил, что хотел передать все свои ощущения зрителю. Ему кажется, что у него это вышло. «Публика сумасшедшая. Я выступал во многих странах, но точно могу сказать, что Россия ни с чем не сравнится. Настолько теплый, настолько музыкальный народ… Это так круто! И это мечта каждого музыканта», — поделился Фаррух Хасанов.