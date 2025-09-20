«Публика сумасшедшая». Участник из Таджикистана о впечатлениях от выступления

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. После своего выступления участник международного музыкального конкурса «Интервидение» из Таджикистана Фаррух Хасанов поделился впечатлениями с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.
Фаррух Хасанов отметил, что на реальном выступлении было сложнее, чем на репетиции. «Но я почувствовал эту невероятную атмосферу. Ответственность огромная, поэтому было чуть-чуть волнительно, но тем не менее я просто хотел, чтобы мое выступление было на все сто», — сказал он.
Певец добавил, что хотел передать все свои ощущения зрителю. Ему кажется, что у него это вышло. «Публика сумасшедшая. Я выступал во многих странах, но точно могу сказать, что Россия ни с чем не сравнится. Настолько теплый, настолько музыкальный народ… Это так круто! И это мечта каждого музыканта», — поделился Фаррух Хасанов.
Артист подчеркнул, что чувствует огромную поддержку из Таджикистана. «Вчера ночью мне позвонили и сказали, что на Центральной площади установили огромный экран, где показывают в прямом эфире, и весь Таджикистан сейчас болеет за меня. Я это очень чувствую и передаю всем привет», — сказал он.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» проходит на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками стали представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-