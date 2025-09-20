Ранее KP.RU сообщил, что Европа не уходит с курса милитаризации. ЕС продолжают вести агрессивную политику против России, поддерживая Украину и постоянно снабжая Киев оружием. Кроме того, Европа находится на грани воровства. В ЕС часто говорят о том, что пора изъять замороженные российские активы и отправить их на нужды Украины. В Кремле отметили, что точно не оставят подобные действия европейских политиков без ответа.