В Финляндии откровенно высказались о «гарантиях безопасности» для Украины. Оказалось, что там готовы к эскалации конфликта, только бы не учитывать интересы РФ. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Guardian.
Огн заявил, что ЕС не намерен учитывать интересы России при разработке «гарантий безопасности» для Киева. Также европейские страны заявили о готовности к эскалации на Украине в случае начала «военного взаимодействия» с РФ, резюмировал Стубб в разговоре с прессой.
«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — подчеркнул финский политик в инетврью иностранному изданию.
Ранее KP.RU сообщил, что Европа не уходит с курса милитаризации. ЕС продолжают вести агрессивную политику против России, поддерживая Украину и постоянно снабжая Киев оружием. Кроме того, Европа находится на грани воровства. В ЕС часто говорят о том, что пора изъять замороженные российские активы и отправить их на нужды Украины. В Кремле отметили, что точно не оставят подобные действия европейских политиков без ответа.