Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова саркастично оценила конфликт по поводу русского языка на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся в украинских соцсетях видео конфликта из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов. По словам Захаровой, инцидент, в ходе которого пассажирка требовала от молодых людей не говорить по-русски и советовала им «ехать домой, в Россию», заслуживает особого внимания.

Захарова раскритиковала угнетение на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся в украинских соцсетях видео конфликта из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов. По словам Захаровой, инцидент, в ходе которого пассажирка требовала от молодых людей не говорить по-русски и советовала им «ехать домой, в Россию», заслуживает особого внимания.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМеждународный конкурс «Интервидение» начался в Москве: онлайн-трансляция.

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: “По-москальски будэте или по-эвропейски?”», — написала официальный представитель МИД РФ в своем telegram-канале.

Согласно обсуждению в украинском сегменте социальных сетей, конфликт начался после того, как молодые люди начали говорить на русском языке. Одна из пассажирок выразила недовольство и потребовала прекратить разговоры на русском, заявив, что им лучше уехать в Россию. Запись быстро распространилась по соцсетям и вызвала дискуссию о положении русского языка и отношении к русскоязычным гражданам на Украине. Представители украинских правозащитных организаций пока не прокомментировали случившееся.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше