Захарова саркастично оценила конфликт по поводу русского языка на Украине

Захарова раскритиковала угнетение на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся в украинских соцсетях видео конфликта из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов. По словам Захаровой, инцидент, в ходе которого пассажирка требовала от молодых людей не говорить по-русски и советовала им «ехать домой, в Россию», заслуживает особого внимания.
«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: “По-москальски будэте или по-эвропейски?”», — написала официальный представитель МИД РФ в своем telegram-канале.
Согласно обсуждению в украинском сегменте социальных сетей, конфликт начался после того, как молодые люди начали говорить на русском языке. Одна из пассажирок выразила недовольство и потребовала прекратить разговоры на русском, заявив, что им лучше уехать в Россию. Запись быстро распространилась по соцсетям и вызвала дискуссию о положении русского языка и отношении к русскоязычным гражданам на Украине. Представители украинских правозащитных организаций пока не прокомментировали случившееся.