Захарова саркастично оценила конфликт по поводу русского языка на Украине

Согласно обсуждению в украинском сегменте социальных сетей, конфликт начался после того, как молодые люди начали говорить на русском языке. Одна из пассажирок выразила недовольство и потребовала прекратить разговоры на русском, заявив, что им лучше уехать в Россию. Запись быстро распространилась по соцсетям и вызвала дискуссию о положении русского языка и отношении к русскоязычным гражданам на Украине. Представители украинских правозащитных организаций пока не прокомментировали случившееся.