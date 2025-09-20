Бузова на «Интервидении»: сегодня праздник любви и музыки, я счастлива

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сказала журналистам, что «Интервидение» — праздник любви и музыки, передает корреспондент БЕЛТА.
«Россия проводит “Интервидение”. Очень здорово, что сегодня праздник любви и музыки. Как бы это высокопарно ни звучало», — сказала Ольга Бузова. По ее словам, сегодня все испытывают невероятное волнение и гордость. Вместе с тем есть ощущение, что такой конкурс в России — «то, что должно было быть всегда».
«Сегодня мы принимаем огромное количество стран с любовью. Я смотрю все репортажи. Как все дружны. Сколько любви», — сказала она.
Ольга Бузова подчеркнула, что она счастлива. «Сегодня — событие для нашей страны, событие для артистов, для нас всех. Хочется действительно порадоваться, насладиться», — сказала певица и телеведущая. -0-
Фото Татьяны Матусевич.