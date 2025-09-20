Выступление белоруски Насти Кравченко прошло на международном конкурсе «Интервидение»

Ричмонд
20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Выступление белоруски Насти Кравченко, участвующей в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», прошло на сцене «Live Арены» в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Под номером 21 она представила на конкурсе песню «Мотылек», слова к которой написала сама. Ранее артистка поделилась, что вложила в эту песню свою личную творческую историю. Сама песня посвящена мечтам и стремлению к достижению целей.

В основу концертного номера Анастасии Кравченко легла история ее становления как артистки. По сценарию, изначально девушка находится в стеклянной колбе и не может найти выхода. В номере с артисткой участвует балет. Танцоры при помощи сложных технических элементов буквально летают и помогают певице выбраться из заточения.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» проходит на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками стали представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-