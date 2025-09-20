Лавров прокомментировал отмену выступления VASSY на «Интервидении»

VASSY (родилась в феврале 1983 года в Австралии) стала первой женщиной, удостоенной награды ICON Award на Electronic Dance Music Awards в 2023 году. Ее композиции попадали в чарты более чем 30 стран, а среди ее партнеров по творчеству — мировые диджеи, такие как Tiësto и David Guetta.