Лавров прокомментировал отмену выступления VASSY на «Интервидении»

Австралийская и американская певица VASSY не сможет выступить в финале конкурса «Интервидение» из-за беспрецедентного политического давления со стороны властей Австралии.

Австралийская и американская певица VASSY не сможет выступить в финале конкурса «Интервидение» из-за беспрецедентного политического давления со стороны властей Австралии. Такое заявление было распространено организаторами в их телеграм-канале.

По словам представителей конкурса, причины отмены номера артистки не связаны ни с ними, ни с делегацией США. Организаторы также сообщили, что 20 сентября правительство Австралии направило в адрес певицы официальную ноту.

Было подчеркнуто, что США сохраняют статус полноправных участников «Интервидения», а страну в составе международного жюри представит экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, являющийся заместителем председателя Наблюдательного совета конкурса, отметил, что организаторы не преследуют каких-либо политических целей. По его словам, они стремятся к тому, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободном общении, взаимно обогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга.

Конкурс «Интервидение» в 2025 году проходит 20 сентября на московской «Live Арене».

Решение о выступлении VASSY на конкурсе было принято 17 сентября, когда она заменила ранее заявленного представителя США певца Брэндона Ховарда, который не смог принять участие по семейным обстоятельствам.

VASSY (родилась в феврале 1983 года в Австралии) стала первой женщиной, удостоенной награды ICON Award на Electronic Dance Music Awards в 2023 году. Ее композиции попадали в чарты более чем 30 стран, а среди ее партнеров по творчеству — мировые диджеи, такие как Tiësto и David Guetta.

