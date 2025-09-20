Ричмонд
Певец из ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил «Калинку» на «Интервидении» вне конкурса

Певец из ОАЭ Саиф Аль-Али спел русскую народную песню «Калинка» во время беседы с российскими журналистами. Его исполнение услышал вся Live Arena в Москве, передает наш корреспондент.

Певец исполнил русскую песню вне конкурса.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМеждународный конкурс «Интервидение» начался в Москве: онлайн-трансляция.

«Россия дала мне очень многое, для меня это дом. Спасибо, Россия!» — сказал Саиф Аль-Али перед тем, как исполнил песню.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМеждународный конкурс «Интервидение» начался в Москве: онлайн-трансляция.

«Россия дала мне очень многое, для меня это дом. Спасибо, Россия!» — сказал Саиф Аль-Али перед тем, как исполнил песню.

В подмосковном комплексе Live Arena стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение», участие в котором принимают представители 23 государств. Российскую Федерацию на этом мероприятии представляет исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.