Певец из ОАЭ Саиф Аль-Али исполнил «Калинку» на «Интервидении» вне конкурса

Певец исполнил русскую песню вне конкурса.
Певец из ОАЭ Саиф Аль-Али спел русскую народную песню «Калинка» во время беседы с российскими журналистами. Его исполнение услышал вся Live Arena в Москве, передает наш корреспондент.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМеждународный конкурс «Интервидение» начался в Москве: онлайн-трансляция.
«Россия дала мне очень многое, для меня это дом. Спасибо, Россия!» — сказал Саиф Аль-Али перед тем, как исполнил песню.
В подмосковном комплексе Live Arena стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение», участие в котором принимают представители 23 государств. Российскую Федерацию на этом мероприятии представляет исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.