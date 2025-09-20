Ричмонд
Участница «Интервидения» от Белоруссии представила свою песню «Мотылек»

Участница «Интервидения» от Белоруссии Настя Кравченко представила свою песню.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Участница международного музыкального конкурса Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню «Мотылек», передает корреспондент РИА Новости.

Финальное шоу конкурса «Интервидение» проходит на концертной площадке Live Арена в субботу.

«Настя, давай! Настя, ты лучшая!» — скандировали поклонники артистки в зале.

Песня «Мотылек» прозвучала на конкурсе «Интервидение» на русском языке. Многие зрители уже знали текст песни и подпевали во время выступления Насти Кравченко.

Автором музыки выступил композитор и музыкальный продюсер телевизионных шоу Х-Factor и «Фактор.BY» Николай Сосин.

Текст написала сама Кравченко, на что ее побудил непростой момент жизни, когда обстоятельства и внутренние страхи чуть не заставили ее отказаться от мечты стать певицей. По словам Кравченко, в тот момент она поняла, что единственный путь — это поверить в себя и двигаться дальше, но не сдаваться.

Переживания девушка отразила через образ мотылька — символ трансформации и надежды.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.