В Череповце могут установить скульптурную композицию «Сталин и Бардин»

Филимонов в декабре 2024 года сообщил, что памятник Сталину открыли в Вологде рядом с музеем «Вологодская ссылка». В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного. В конце июня 2025 года стало известно, что региональная прокуратура в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Иск надзорного органа в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллионов рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). В июле суд удовлетворил иск прокуратуры региона. Тогда ведомство уточняло, что основанием для его подачи стали нарушения в сфере госзакупок. Это решение было оспорено Ложеницыной, а также Вологодским музеем-заповедником. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 сентября рассмотрит жалобы на решение суда первой инстанции о признании недействительным контракта на установку памятника. Губернатор Вологодской области в июне заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте.