Надпись «Слава России» появилась на табло украинского поезда: что известно

Напомним, недавно в Одессе в троллейбусе прослушали гимн России в исполнении российского певца SHAMAN. Женщина, как ей казалось, слушала его в наушниках, но мелодия была слышна всем пассажирам. Один из них, выходя из автобуса, пригрозил «разобраться» с пассажиркой, если сможет её найти.