Украинская полиция начала проверку после того, как на электронном табло в поезде, следовавшем из Киева в Рахов Закарпатской области, появилось сообщение «Слава России». Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook*.
«Следователи осмотрели место происшествия, изъяли планшет, с которого осуществляется программирование данного электронного табло», — говорится в заявлении.
Надпись «Слава России» появилась на табло поезда из Киева в Закарпатье Фото: Соцсети.
Уточняется, что сообщение появилось на табло в купе поезда, когда он остановился в Яремче Ивано-Франковской области.
Напомним, недавно в Одессе в троллейбусе прослушали гимн России в исполнении российского певца SHAMAN. Женщина, как ей казалось, слушала его в наушниках, но мелодия была слышна всем пассажирам. Один из них, выходя из автобуса, пригрозил «разобраться» с пассажиркой, если сможет её найти.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что 5 сентября 2024 года на одной из улиц Киева была обнаружена надпись «Za правду!» на фоне российского флага.
Также известно, что в прошлом году, 9 мая, хакеры осуществили взлом спутникового вещания украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер». В результате они транслировали парад Победы, который проходил на Красной площади в Москве.
До этого депутаты Киевской области написали заявление в СБУ после того, как во время заседания кто-то включил гимн России. Инцидент произошел во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области. Гимн Украины был внезапно прерван вставкой из российского гимна.
Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя результаты переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, вновь подтвердил особые исторические связи России с украинским народом. Глава государства также назвал нынешнюю ситуацию глубоко трагической.
Путин особо отметил, что, несмотря на текущие сложности, Москва продолжает рассматривать украинцев как братский народ.
Российский лидер на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ признался, что не видел угроз в преддверии спецоперации.
