Путин выступил на «Интервидении» за творческую свободу

Президент России Владимир Путин обратился к участникам международного конкурса «Интервидение». Он записал видеообращение, которое показали на площадке мероприятия, передает ТАСС.
«Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами», — отметил глава государства.
По словам Путина, «Интервидение» стало самым ожидаемым культурным событием года. Он также подчеркнул, что конкурс выходит на новые масштабы. И добавил, что праздник для артистов и зрителей создается в атмосфере творческой свободы, добра и взаимного уважения.
Президент особо отметил, что конкурс показывает «объединяющую силу искусства». На него съехались представители более 20 стран мира.