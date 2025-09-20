Путин выступил на «Интервидении» за творческую свободу

По словам Путина, «Интервидение» стало самым ожидаемым культурным событием года. Он также подчеркнул, что конкурс выходит на новые масштабы. И добавил, что праздник для артистов и зрителей создается в атмосфере творческой свободы, добра и взаимного уважения.