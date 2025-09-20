Балалайку подарили участнице «Интервидения» от Катара

Музыкальный сувенир исполнительнице вручили в прямом эфире конкурса.
Участнице международного музыкального конкурса «Интервидение» из Катара Дане Аль-Мир в Москве подарили балалайку. Памятный сувенир исполнительнице вручили ведущие мероприятия. Это произошло в прямом эфире творческого турнира.
«Каждый раз, когда я приезжаю в новую страну, обязательно захожу в музыкальные магазины и пополняю свою коллекцию. В этот раз я не только приобрела инструмент, изготовленный в России, но и подписала его другими участниками конкурса», — рассказала Дана Аль-Мир.
Ведущие конкурса, вручив балалайку, отметили, что выбор не случаен — ведь этот музыкальный инструмент является «настоящей русской гитарой». Дана Аль-Мир попробовала сыграть несколько аккордов прямо в зале.
Ранее исполнительница из Катара презентовала на сцене «Интервидения» песню Huwa Dha Anta («Это именно ты»). Композиция прозвучала для зрителей и жюри на площадке Live Arena в Москве.
Как сообщало URA.RU, китайский участник международного музыкального конкурса «Интервидение» Ван Си выразил заинтересованность в творческом сотрудничестве с исполнителем Shaman. Он охарактеризовал своего российского коллегу как мощного и профессионального исполнителя, сказав, что у них получился бы хороший дуэт.