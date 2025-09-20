Ричмонд
Лавров прокомментировал отказ певицы из США Vassy от участия в «Интервидении»

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» не гонятся за политическим эффектом, а хотят реализации идентичности человека в свободных контактах. Об этом высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с отказом певицы из США, гражданки Австралии Vassy в конкурсе из-за давления австралийских властей.

— Мы не гонимся за политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга, — приводятся его слова в официальном заявлении организаторов «Интервидения» в Telegram-канале.

В заявлении сказано, что артистка, которая имеет гражданства Австралии и Соединенных Штатов, не примет участие в конкурсе из-за беспрецедентного давления австралийских властей.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не хочет претендовать на победу.

SHAMAN выступил на «Интервидении» под девятым номером. Открыла конкурс представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар.

