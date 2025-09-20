Певец из Сербии воспарил над сценой на «Интервидении». Видео

Участник «Интервидения» от Сербии показал выступление на летающей на платформе.
Сербский певец Слободан Тркуля буквально воспарил над сценой на конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На видео певец взмывает в воздух на огромной платформе. На фоне видно лес и природу», — сообщает корреспондент URA.RU.
Слободан Тркуля — легенда современной балканской сцены, мультиинструменталист и композитор. Он является основателем группы Balkanopolis и более 25 лет работает в жанре этно-фьюжн, смешивая византийское пение, сербский фольклор и джаз. За свою карьеру Тркуля, играющий на более чем 20 инструментах, получил множество наград и стал послом культуры от МИД Сербии. На конкурсе он выступил с песней Three Little Roses.
Международный конкурс «Интервидение» проводится в Москве по указу президента России Владимира Путина, мероприятие проходит 20 сентября 2025 года на сцене Live Арены. В этом году в конкурсе участвуют представители 23 стран, а Россию представляет певец Shaman. Ранее посол «Интервидения» Дима Билан отмечал, что развитие подобных музыкальных проектов способствует расширению возможностей для артистов и не исключил совместные инициативы с «Евровидением» в будущем.