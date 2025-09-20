Певец из Сербии воспарил над сценой на «Интервидении». Видео

Слободан Тркуля — легенда современной балканской сцены, мультиинструменталист и композитор. Он является основателем группы Balkanopolis и более 25 лет работает в жанре этно-фьюжн, смешивая византийское пение, сербский фольклор и джаз. За свою карьеру Тркуля, играющий на более чем 20 инструментах, получил множество наград и стал послом культуры от МИД Сербии. На конкурсе он выступил с песней Three Little Roses.