Выступление всех участников в финале «Интервидения» завершилось

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Выступления всех участников в финале международного музыкального конкурса «Интервидение» завершились, жюри приступает к выставлению оценок, передает корреспондент РИА Новости.
Финальное шоу конкурса «Интервидение» проходит на концертной площадке «Live Арена» в Москве в субботу.
Все 23 страны-участницы представили свои номера в рамках финального шоу «Интервидения». Теперь членам профессионального жюри предстоит определить имя победителя.
Ранее член жюри конкурса «Интервидение» от России Игорь Матвиенко рассказал, что главным критерием оценки для него будет то, удалось ли участнику отразить культуру своей страны.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.