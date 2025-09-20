Жюри международного конкурса «Интервидение» приступило к выставлению баллов для определения победителя

Член жюри от России Игорь Матвиенко отметил, что в данном конкурсе жюри абсолютно свободно. «То есть абсолютно субъективная оценка каждого члена жюри от каждой страны на свое усмотрение. Были предложения оценивать, например, интонацию исполнения — фальшиво или не фальшиво, композицию. Но потом все же решили, что каждый на свое усмотрение выставляет оценку. Я для себя выработал критерии оценки, как я буду оценивать этот конкурс. После того, как я посмотрел генеральную репетицию, я понял, что буду оценивать с позиции того, показывает ли участник культуру своей страны в мелодике, одежде или чем-то другом», — отметил он.