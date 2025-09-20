Жюри международного конкурса «Интервидение» приступило к выставлению баллов для определения победителя

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Жюри международного музыкального конкурса «Интервидение», проходящего на сцене «Live Арены» в Москве, приступило к выставлению баллов для определения победителя, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего в конкурсе участвуют представители 23 стран, среди них — Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Бразилия, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам, Кения, ЮАР и другие.
Особенность «Интервидения» в том, что победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.
Член жюри от России Игорь Матвиенко отметил, что в данном конкурсе жюри абсолютно свободно. «То есть абсолютно субъективная оценка каждого члена жюри от каждой страны на свое усмотрение. Были предложения оценивать, например, интонацию исполнения — фальшиво или не фальшиво, композицию. Но потом все же решили, что каждый на свое усмотрение выставляет оценку. Я для себя выработал критерии оценки, как я буду оценивать этот конкурс. После того, как я посмотрел генеральную репетицию, я понял, что буду оценивать с позиции того, показывает ли участник культуру своей страны в мелодике, одежде или чем-то другом», — отметил он.
В свою очередь член жюри от Колумбии Хорхе Игнасио Сорро Санчес поделился, что будет смотреть на общее впечатление, которое производит каждый из номеров. «И здесь очень много отдельных факторов, которые дают это общее впечатление. Есть и факторы музыкального характера, и то, что относится непосредственно к зрелищу, представлению, подаче. Главное — это общее впечатление, именно это влияет на нашу оценку», — поделился он.
Беларусь на конкурсе представила молодая артистка Анастасия Кравченко. В финале она исполнила песню «Мотылек», слова к которой написала сама.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» проходит на площадке «Live Арена» в столице России. -0-