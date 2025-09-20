Ричмонд
Мадагаскарские участники сравнили «Интервидение» с «Евровидением»

Мадагаскарские участники: у «Интервидения» публика шире, чем у «Евровидения».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Музыкальный конкурс «Интервидение», который не зациклен на Европе, своей глобальностью обеспечивает себе более широкую публику, чем «Евровидение», считают мадагаскарские участники Denise & D-Lain.

«Наверное, каждому мероприятию — свое место, но у “Интервидения” более широкая аудитория, поскольку сюда приглашаются артисты из всех стран, а не только из Европы. Благодаря этому конкурсу у нас есть возможность переживать это настоящее приключение», — сказали мадагаскарские участники журналистам после своего выступления, сравнивания два конкурса.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.