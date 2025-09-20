Все 23 участника «Интервидения» завершили выступления

Все выступления участников финала международного музыкального конкурса «Интервидение» завершились на сцене «Live Арены» в Москве. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий. В финальном шоу приняли участие представители 23 стран, теперь профессиональное жюри начинает выставлять оценки, чтобы определить победителя нынешнего года.