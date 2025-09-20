Все 23 участника «Интервидения» завершили выступления

Конкурс подошел к концу, теперь дело за жюри.
Все выступления участников финала международного музыкального конкурса «Интервидение» завершились на сцене «Live Арены» в Москве. Об этом сообщает наш корреспондент с места событий. В финальном шоу приняли участие представители 23 стран, теперь профессиональное жюри начинает выставлять оценки, чтобы определить победителя нынешнего года.
Финал «Интервидения» в этом году проходит в Москве на основании указа президента России Владимира Путина о проведении конкурса в столице и Московской области. Российскую Федерацию представляет певец Shaman, а в состав жюри вошли известные деятели культуры из разных стран.
Конкурс традиционно привлекает внимание широкой аудитории благодаря разнообразию музыкальных жанров и исполнителей. По данным организаторов, «Интервидение» в 2025 году стало крупнейшей площадкой для культурного обмена между странами.