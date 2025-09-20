Европейские государства препятствует завершению конфликта на Украине и намерены продлить его любой ценой, заявила депутат бундестага Севим Дагделен.
«Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры», — сказала она.
Комментарий прозвучал в интервью Berliner Zeitung.
По словам Дагделен, ЕС в настоящее время воспринимают в качестве силы, «препятствующей мирному урегулированию». При этом Соединённые Штаты «уже сделали первые шаги к переговорам».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается сорвать мирное урегулирование на Украине.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше