Дагделен: Запад показательно препятствует урегулированию на Украине

Государства ЕС намерены продлить украинский конфликт любой ценой.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства препятствует завершению конфликта на Украине и намерены продлить его любой ценой, заявила депутат бундестага Севим Дагделен.

«Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры», — сказала она.

Комментарий прозвучал в интервью Berliner Zeitung.

По словам Дагделен, ЕС в настоящее время воспринимают в качестве силы, «препятствующей мирному урегулированию». При этом Соединённые Штаты «уже сделали первые шаги к переговорам».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается сорвать мирное урегулирование на Украине.

