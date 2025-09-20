Shaman отказался от борьбы за победу на «Интервидении»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его песню.
После своего выступления Shaman попросил членов жюри «Интервидения» воздержаться от оценок, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. Он заявил, что представляет Россию, а Россия уже победила тем, что все участники и гости находятся у нее в гостях.
Певец исполнил композицию под названием «Прямо по сердцу».
Позже Дронов сообщил, что решение попросить жюри не оценивать его выступление далось ему легко. Так он ответил на вопрос ведущей о том, как ему дался отказ от возможной победы в конкурсе.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Финал конкурса проходит 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. В мероприятии принимают участие представители 23 стран.
Читайте материал по теме: Путин «фрагментарно» посмотрит Интервидение по телевизору.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.