Сайт аэропорта Пулково снова заработал

Официальный сайт международного аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) снова работает после недавней хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сайт Пулково заработал.

«Сайт аэропорта Пулково снова доступен!» — написали в telegram-канале аэропорта. Специалисты устранили последствия взлома.

«Сайт аэропорта Пулково снова доступен!» — написали в telegram-канале аэропорта. Специалисты устранили последствия взлома.

Ранее, 19 сентября 2025 года, официальный сайт аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке, из-за чего его работа была временно ограничена. Представители аэропорта тогда сообщили о взломе и пообещали восстановить доступ в кратчайшие сроки, а также извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.