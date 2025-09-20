Сайт аэропорта Пулково снова заработал

Сайт Пулково заработал.
Официальный сайт международного аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) снова работает после недавней хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Сайт аэропорта Пулково снова доступен!» — написали в telegram-канале аэропорта. Специалисты устранили последствия взлома.
Ранее, 19 сентября 2025 года, официальный сайт аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке, из-за чего его работа была временно ограничена. Представители аэропорта тогда сообщили о взломе и пообещали восстановить доступ в кратчайшие сроки, а также извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.