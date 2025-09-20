Сайт аэропорта Пулково снова заработал

Ранее, 19 сентября 2025 года, официальный сайт аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке, из-за чего его работа была временно ограничена. Представители аэропорта тогда сообщили о взломе и пообещали восстановить доступ в кратчайшие сроки, а также извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.