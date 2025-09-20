Представительница Эфиопии на «Интервидении»: мне понравились все выступления

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Представитель от Эфиопии на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» певица Нетсанет Султан сказала журналистам, что ей понравились выступления всех конкурсантов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии Победителем музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук, Беларусь на шестом месте.
«Выступления всех стран очень хорошие. Мне понравились все выступления», — сказала Нетсанет Султан. Сама же она выступила с песней «У всех на виду».
Представительница Эфиопии впервые в России. По ее словам, она поняла, что это великолепная страна. «Москва — великолепный город. Великолепные здания, дома, музеи, парки — мне все понравилось. И особенно понравились люди в России», — сказала она.
Нетсанет Султан рассказала, что купила в Москве для своего ребенка сувенир. -0-