Участник «Интервидения» из Таджикистана восхищен поступком SHAMANa

Ещё один конкурсант «Интервидения» Фаррух Хасанов из Таджикистана рассказал на пресс-подходе, что помогло ему держаться на сцене. Как оказалось — это поддержка близких.
«Буквально вчера ночью мне позвонили и сказали, что на центральной площади установили огромный экран, где показывают прямой эфир программы. И сейчас весь Таджикистан болеет, он вместе со мной и я это чувствую. Передаю всем огромный привет», — поделился певец.
Кроме того, Фаррух отметил и удивительное решение российского исполнителя SHAMAN. Напомним, после выступления он попросил жюри не оценивать его, так как Россия уже победила, как гостеприимная страна — хозяйка.
«То, что он сделал сегодня — очень неожиданно. Мы не знали и не были к такому готовы. Но тем не менее, это его выбор. Я просто желаю ему удачи и говорю “спасибо” за то, что он такой уникальный человек», — продолжил Фаррух.
А на вопрос журналистов о том, что ему больше всего понравилось в русской кухне, исполнитель ответил: борщ и блины со сливками.