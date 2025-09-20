Посольства западных государств в Сербии выразили обеспокоенность в связи с визитом министра обороны РФ Андрея Белоусова на парад в Белграде. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.
«Им не могло прийти в голову, что это может быть президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан. Об этом знал только я и еще двое человек, я никого не оповещал», — заявил Вучич.
По его словам, после публикаций в СМИ о приезде специальных гостей на парад в Сербию ему начали поступать звонки из западных посольств в Белграде, характеризующие визит российского министра как скандальный и возмутительный.
При этом сербский президент отметил, что западные дипломаты, не разобравшись, устроили шумиху. После его требования перенаправлять звонки ему лично половина из них перестала угрожать и возмущаться.
Накануне сербский лидер поблагодарил российскую разведку за предупреждение о рисках «майдана» в Сербии.