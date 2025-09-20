В следующем году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в следующем году пройдет в Саудовской Аравии, объявила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.
Финальное шоу конкурса «Интервидение» проходит на концертной площадке «Live Арена» в Москве в субботу.
«Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс “Интервидение” в следующем 2026 году», — объявила ведущая.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представляет певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
